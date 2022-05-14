بريطانيا: لا نسعى لتغيير النظام في روسيا لكننا سنواصل إرسال الأسلحة لكييف

قالت وزيرة خارجية بريطانيا ليز تروس إن الحكومة البريطانية لا تسعى إلى "تغيير النظام" في روسيا من خلال فرض المزيد والمزيد من العقوبات وإنما تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وقالت الوزيرة في مقال نشرته اليوم السبت في صحيفة ديلي إكسبريس.: "أن لندن، جنبا إلى جنب مع حلفائها، وستشارك في بناء أوكرانيا بعد انتهاء الأعمال العدائية، وستواصل أيضا تقديم الدعم المالي للسلطات الأوكرانية".

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وأشارت الوزيرة إلى أن المملكة ستعمل مع شركاء لتزويد كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة، بما في ذلك الدبابات والطائرات: "يجب علينا زيادة الضغط بلا كلل" طالما بقيت القوات الروسية في أوكرانيا.

المصدر: تاس