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ألمانيا تحظر مظاهرات "يوم النكبة" الفلسطيني

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ألمانيا تحظر مظاهرات
مبنى البوندستاغ
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أيدت محكمة ألمانية في العاصمة برلين، أمس الجمعة، حظر جميع مظاهرات "يوم النكبة" الفلسطينيي، التي كان مقررا تنظيمها في العاصمة برلين نهاية هذا الأسبوع.

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وذكرت صحيفة "تاجشبيغل" أن المحكمة الإدارية "حظرت خمس مظاهرات فلسطينية، بحجة أنها تنطوي على مخاطر نداءات تحريضية أو معادية للسامية وأعمال عنف".

من جهتها، انتقدت منظمة "فلسطين تتحدث" المدنية "بشدة الحظر" المفروض على مظاهراتها، وصنفت الحكم بأنه "اعتداء على الحقوق الأساسية في حرية التجمع وحرية التعبير".

وقالت المنظمة في بيان إن "حظر شرطة برلين الفعاليات التذكارية يقيد الفلسطينيين في ألمانيا ويمنعهم من حقوقهم الأساسية، ويثير القلق على عدة مستويات وفقا لمعايير دولة ديمقراطية دستورية".

وأوضحت أن "إحياء ذكرى النكبة وسيلة مهمة للفلسطينيين في ألمانيا لتذكر الظلم الذي تعرض له أسلافنا، ولنتخذ موقفًا من أجل حقوق الإنسان للفلسطينيين في كل مكان".

وكانت مجموعات فلسطينية قد أعلنت أنها ستحتج على سياسات إسرائيل، خلال يومي السبت والأحد.

ويحيي الفلسطينيون يوم النكبة في 15 مايو من كل عام، لإحياء ذكرى تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين في عام 1948.

المصدر: الأناضول

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