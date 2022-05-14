العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في يومها الـ80.. لحظة بلحظة

دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ80، حيث تواصل القوات الروسية تدمير مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وتحرير أراضي دونباس.

ميدانيا..

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