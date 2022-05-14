العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في يومها الـ80.. لحظة بلحظة
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دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ80، حيث تواصل القوات الروسية تدمير مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وتحرير أراضي دونباس.
ميدانيا..
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