وفاة مستشار ريغان للأمن القومي وأحد مصممي استراتيجية "حرب النجوم"

أفادت وسائل إعلام أمريكية بوفاة روبرت ماكفرلين الذي كان يشغل منصب مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي الـ 40 رونالد ريغان.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن نجل ماكفرلين أنه توفي عن عمر 84 عاما بسبب المشاكل الصحية مع الرئتين.

وكان ماكفرلين مستشارا للرئيس ريغان للأمن القومي خلال الفترة بين 1983 و1985 أثناء الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي، وهو كان من كبار مؤيدي "مبادرة الدفاع الاستراتيجي" المعروفة إعلاميا باستراتيجية "حرب النجوم" لحماية الولايات المتحدة من الهجوم الصاروخي المحتمل.

وقبل تلك الفترة كان ماكفرلين يشغل مختلف المناصب في الإدارة الأمريكية. وكان له دور في إرسال القوات الأمريكية إلى لبنان أثناء الحرب الأهلية والاجتياح الاسرائيلي، وهو تعرض لانتقادات بعد تفجيري بيروت عام 1983، خلف أحدهما 241 قتيلا في صفوف الجيش الأمريكي.

واستقال ماكفرلين من منصبه في 1985 قبل اندلاع فضيحة "إيران – كونترا" المتعلقة بتوريدات سرية للأسلحة الأمريكية إلى إيران وتمويل المتمردين في نيكاراغوا، والتي تبين أنه كان متورطا فيها.

وعلى خلفية تلك الفضيحة أدين ماكفرلين أمام المحكمة بتهمة إخفاء معلومات حيوية من الكونغرس، وأعفى عنه الرئيس جورج بوش الأب في 1992.

وبعد اعتزاله السياسة أسس ماكفرلين شركة استشارية دولية. وكان من مؤيدي المشاريع لتطوير الطاقة الذرية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية، وكان عضوا في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى وعمل كمستشار في مختلف المنظمات والمؤسسات الخاصة بالعلاقات الدولية والطاقة.

المصدر: RT+وكالات