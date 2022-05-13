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إصابة رئيسة وزراء نيوزلندا بفيروس كورونا

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إصابة رئيسة وزراء نيوزلندا بفيروس كورونا
Globallookpress
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أعلنت الحكومة النيوزلندية ثبوت إصابة رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بفيروس كورونا، وأنه يتوجب عليها البقاء في عزلة حتى صباح 21 مايو الجاري.

وكتبت أرديرن، اليوم السبت، على صفحتها في "إنستغرام": "على الرغم من بذل قصارى جهدي، لسوء الحظ، انضممت إلى بقية أفراد عائلتي وثبتت إصابتي بفيروس كورونا".

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وفي وقت سابق تم اكتشاف فيروس كورونا في ابنتها وزوجها، وكانت أرديرن معزولة منذ 8 مايو.

وبحسب منشور على الموقع الإلكتروني للحكومة النيوزلندية فقد ظهرت أعراض المرض على أرديرن مساء يوم أمس الجمعة.

المصدر: وكالة "تاس"

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