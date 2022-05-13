الهند.. ارتفاع عدد قتلى الحريق في نيودلهي إلى 27 شخصا على الأقل

ارتفع عدد قتلى الحريق الهائل، الذي اندلع مساء اليوم في مبنى تجاري مكون من أربعة طوابق في العاصمة الهندية نيودلهي، إلى 27 شخصا على الأقل.

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وأفادت غرفة تحكم الإطفاء الهندية، بأن حريقا هائلا اندلع في مبنى تجاري مكون من أربعة طوابق في العاصمة الهندية نيودلهي، أدى إلى مقتل 27 شخصا على الأقل وإصابة العديدين.

وتم إنقاذ العشرات من الأشخاص من البناية التي تضم متاجر بالأساس وتقع في منطقة موندكا بغرب نيودلهي.

وقال الرئيس الهندي رام ناث كوفيند: "حزين لحادث الحريق المأسوي في مبنى قرب محطة موندكا للأنفاق في دلهي. تعازيي للأسر المكلومة. أتمنى سرعة التعافي للمصابين".

ولم يتضح بعد سبب الحريق كما لم تعلن تفاصيل.