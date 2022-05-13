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شولتس: نرفض السلام بشروط روسيا في أوكرانيا

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شولتس: نرفض السلام بشروط روسيا في أوكرانيا
Legion-Media Rüdiger Wölk
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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده لن تقبل بالسلام في أوكرانيا إذا كانت شروطه "مفروضة" من قبل روسيا.

وقال شولتس، خلال فعاليات انتخابية لحزبه الاشتراكي الديمقراطي في مدينة كولن الألمانية، يوم الجمعة: "بالنسبة لي، فإن سلاما مفروضا على أوكرانيا غير مقبول".

وأضاف أن "السلام الحقيقي" بين أوكرانيا وروسيا لا يمكن أن يكون إلا "بالتفاهم" بين الطرفين.

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وأكد أن ألمانيا ستواصل تقديم الدعم والأسلحة لكييف، لكن ذلك لا يجب أن يؤدي إلى المواجهة بين روسيا والناتو.

وأعرب عن اعتقاده بأن آثار الوضع الراهن ستبقى ملموسة "حتى بعد 100 عام"، معتبرا أن روسيا تقوم بعمليتها العسكرية من أجل "توسيع نفوذها وضم الأراضي".

وكان شولتس قد بحث الوضع في أوكرانيا في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة.

المصدر: تاس

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