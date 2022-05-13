الداخلية التركية: الأخبار عن إلغاء الجنسية لآلاف المهاجرين "كاذبة"

وصفت وزارة الداخلية التركية الأخبار التي تتحدث عن إلغاء جنسية 15 ألف مهاجر حصلوا عليها في تركيا، بأنها "كاذبة ومفبركة".

وقال نائب وزير الداخلية التركي، إسماعيل تشاتاكلي، في بيان إن "ما صدر اليوم في بعض الجهات الإعلامية حول إلغاء جنسية 15 ألف مهاجر غير صحيح على الإطلاق، وهي أخبار كاذبة ومفبركة".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية أن إجراءات التحقق والتحري حول سلامة الأمن القومي والنظام العام مستمرة منذ سنوات وفق نفس الأسس المحددة في قانون الجنسية ولم يطرأ عليها أي تغيير.

وقال إنه: "فيما يتعلق بالسوريين تحت الحماية المؤقتة فقط، عند طلب الجنسية يتم استلام وتدقيق الأوراق والوثائق المعنية في رئاسة إدارة الهجرة ثم يُحال الملف إلى المديرية العامة للنفوس وشؤون المواطنين لاستكمال إجراءات الجنسية في المديرية".

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن تشاتاكلي أن القانون حدد بوضوح طرق الحصول على الجنسية، وأوضح أن المادة 12 من القانون المعني يشير إلى أنه ينبغي على المتقدم بطلب الجنسية عدم تشكيل أي خطر على الأمن القومي والنظام العام في تركيا وألا يكون مرتبطا بأي مجموعات إرهابية.

وأوضح أن عملية الحصول على الجنسية تمر بـ 8 مراحل وهي المراجعة والدراسة من قبل مجموعة العمل الفنية والتحري الأمني في الولاية ولجنة الولاية وتدقيق الملف والبحث في الأرشيف ومرحلة الموافقة وأخيرا مرحلة التسجيل.

وأشار إلى أن كل تلك المراحل الثمانية خاضعة لمراقبة القضاء، واختتم بالتأكيد على أن "عملية تقييم إلغاء الجنسية تتم بشكل فردي ولا يمكن الحديث عن إلغاء جنسية بشكل جماعي".

المصدر: وكالة "الأناضول" التركية