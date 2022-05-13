لاتفيا.. اعتقال محتجين ضد قرار إزالة نصب تذكاري للجنود السوفييت في ريغا

صوت مجلس الدوما في العاصمة اللاتفية ريغا اليوم الجمعة على إزالة نصب تذكاري للجنود السوفييت الذين حرروا المدينة من القوات النازية إبان الحرب العالمية الثانية.

وأفاد موقع Delfi اللاتفي بأن 39 نائبا في المجلس صوتوا لصالح إزالة النصب، مقابل 13 معارضا.

وجاء هذا التصويت خلال اجتماع افتراضي عاجل عقد بعد يوم من مصادقة البرلمان اللاتفي على تعليق العمل بمادة في اتفاقية ثنائية مع روسيا تخص الحفاظ على التماثيل والنصب التذكارية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وبعد إعلان نتائج التصويت في مجلس الدوما في ريغا، نظمت وسط المدينة مظاهرة شارك فيها نحو 200 شخصا احتجاجا على قرار إزالة النصب.

واعتقلت الشرطة، وفقا لبيانات Delfi، سبعة متظاهرين منهم زعيمة حزب "الاتحاد الروسي في لاتفيا"، النائبة في البرلمان الأوروبي تاتيانا جدانوك.

Policija aicina cilvēkus izklīst, lai nebūtu jāpielieto fizisks spēks. pic.twitter.com/ZnUIsleAVJ — TVNET ziņas (@TVNET_zinas) May 13, 2022

بدوره، بعث حاكم محافظة لينينغراد الروسية، ألكسندر دروزدينكو، إلى عمدة ريغا، مارتينش ستاكيس، برسالة أعرب فيها عن استعداد سلطات هذا الإقليم الروسي لسحب النصب التذكاري وإعادة إقامته في أراضيه.

وكانت السلطات اللاتفية قد استخدمت جرافات لإخلاء الساحة أمام النصب المذكور الذي تمت إقامته في عام 1985، من أكاليل الزهور التي وضعها العديد من السكان المحليين بمناسبة ذكرى النصر في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، يوم التاسع من مايو.

المصدر: وكالات