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الهند.. قتلى ومفقودون في حريق اندلع في مبنى في غرب دلهي

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الهند.. قتلى ومفقودون في حريق اندلع في مبنى في غرب دلهي
Globallookpress
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أفادت وسائل إعلام هندية بأن الشرطة انتشلت عددا من الجثث من مبنى من 3 طوابق اشتعلت فيه النيران في غرب دلهي.

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ونقلت NDTV عن الشرطة أنها انتشلت 14 جثة إثر حريق اندلع في مبنى مؤلف من 3 طوابق في غرب دلهي، مشيرة إلى إصابة 30 آخرين بحروق.

من جهتها، أفادت INDIA NEWSk بسقوط 16 قتيلا بعد اندلاع حريق في مبنى من 3 طوابق بالقرب من محطة مترو موندكا في غرب دلهي، مشيلرة إلى أن أكثر من 20 شخصا في عداد المفقودين.

المصدر: NDTV+ INDIA NEWS

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