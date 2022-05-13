الهند.. قتلى ومفقودون في حريق اندلع في مبنى في غرب دلهي

أفادت وسائل إعلام هندية بأن الشرطة انتشلت عددا من الجثث من مبنى من 3 طوابق اشتعلت فيه النيران في غرب دلهي.

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ونقلت NDTV عن الشرطة أنها انتشلت 14 جثة إثر حريق اندلع في مبنى مؤلف من 3 طوابق في غرب دلهي، مشيرة إلى إصابة 30 آخرين بحروق.

#BREAKING | 14 bodies recovered from 3-storey building that caught fire in west Delhi, says police https://t.co/hfekdMiLTnpic.twitter.com/nSu7IMYziS — NDTV (@ndtv) May 13, 2022

Fire in Mundka Company West Delhi pic.twitter.com/L4XYT9PQZh — Nandini Rao (@Nandini49271989) May 13, 2022

من جهتها، أفادت INDIA NEWSk بسقوط 16 قتيلا بعد اندلاع حريق في مبنى من 3 طوابق بالقرب من محطة مترو موندكا في غرب دلهي، مشيلرة إلى أن أكثر من 20 شخصا في عداد المفقودين.

Breaking | 16 killed after fire breaks out in 3-storey building near #Mundka metro station in West Delhi; Over 20 missing#MudkaFirepic.twitter.com/KBNqjK97zO — India Ahead News (@IndiaAheadNews) May 13, 2022

المصدر: NDTV+ INDIA NEWS