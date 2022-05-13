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بوتين يبحث مع رئيس طاجيكستان ازدياد الأنشطة الإرهابية في أفغانستان

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بوتين يبحث مع رئيس طاجيكستان ازدياد الأنشطة الإرهابية في أفغانستان
Sputnik Aleksey Nikolskyi
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أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش اليوم الجمعة هاتفيا مع نظيره الطاجيكي إمام علي رحمن طيفا من الملفات الإقليمية الملحة، على رأسها الوضع في أفغانستان.

وأكدت الرئاسة الروسية في بيان لها أن بوتين ورحمن، خلال المكالمة التي جرت بمبادرة من الجانب الطاجيكي، "تبادلا الآراء بشأن مستجدات الوضع حول أفغانستان، وازدياد أنشطة الجماعات الإرهابية في الأراضي الأفغانية في الفترة الأخيرة".

وتابع البيان: "تم التأكيد أن الجهات المختصة في روسيا وطاجيكستان ستواصل التعاون الناشط بغية ضمان الأمن عند الحدود الطاجيكية الأفغانية".

كما تناول الاتصال، وفقا للبيان، مسائل متعلقة بالتنسيق ضمن إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، خصوصا في ظل قمة المنظمة المزمع عقدها في موسكو الاثنين القادم.

المصدر: RT

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