ألمانيا: ركاب قطار يحيدون "عراقيا" بعد هجوم بسلاح أبيض

قالت السلطات الألمانية إن ثلاثة ركاب في قطار إقليمي غربي البلاد تمكنوا من تحييد رجل عراقي المولد بعدما أصاب خمسة أشخاص بسلاح أبيض الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" عن وزير الداخلية الألماني هربرت رول قوله إن القطار كان بالقرب من مدينة آخن غربي البلاد عندما بدأ الرجل بمهاجمة رفاقه الركاب "بشكل عشوائي وتعسفي".

وأشار رول إلى أن القطار كان يقل نحو 270 راكبا، مبينا أن "السلطات تحقق في احتمال وجود دافع متطرف، لكنها لم تؤكد ذلك".

من جانبه، قالت الشرطة إن الجرحى يعالجون في مستشفيات محلية ولم يكن أي منهم في حالة تهدد حياته.

وقالت شرطة الولاية إن أحد أفراد الشرطة تصادف وجوده بين الركاب حيّد المشتبه به البالغ من العمر 31 عاما بمساعدة راكبين آخرين.

وأوضح رول أن المشتبه به معروف لدى السلطات، ووصف الهجوم بأنه "جريمة مروعة أوقفت بفعل شجاع هائل".

المصدر: أ ب