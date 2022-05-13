واشنطن: الاتفاق مع طهران حول الملف النووي بعيد المنال

رأت واشنطن، اليوم الجمعة، أن التوصل إلى تسوية مع إيران لإحياء الاتفاق حول برنامجها النووي "يبقى بعيد المنال رغم التفاؤل الذي أبداه الاتحاد الاوروبي".

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وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، لوكالة "فرانس برس": "على ايران أن تقرر ما إذا كانت تتمسك بشروط لا علاقة لها "بالنووي" أو ما إذا كانت تريد بلوغ اتفاق سريعا"، مضيفا: "نحن وشركاؤنا لا نزال مستعدين منذ وقت غير قصير. الكرة في ملعب إيران".

وإذ أعرب عن تقديره لزيارة منسق الاتحاد الأوروبي للمفاوضات النووية الإيرانية إنريكي مورا إلى طهران، لكنه أضاف: "ومع ذلك، فإن الاتفاق في هذه المرحلة ما زال غير مؤكد".

وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أعلن اليوم إعادة فتح المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي التي تشهد حالة من الجمود منذ عدة سنوات.

وأشار بوريل بذلك إلى نتيجة المحادثات التي جرت في اليوم السابق بين منسق الاتحاد الأوروبي للمفاوضات النووية الإيرانية إنريكي مورا وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري لإعادة إطلاق اتفاق 2015.

المصدر: AFP