أردوغان يعقد اجتماعا مغلقا مع أمير قطر في اسطنبول

عقد الرئيس التركي ،رجب طيب اردوغان، وأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اجتماعا مغلقا في قصر وحيد الدين في الضفة الآسيوية من مدينة إسطنبول، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول.

وذكرت الوكالة أن أردوغان استقبل الشيخ تميم وتبادلا الحديث لفترة قصيرة، قبل أن ينتقلا لعقد اجتماع مغلق في القصر.

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ووصل أمير قطر إلى تركيا قادما من إيران بعد زيارة قام بها إلى هناك وعقد خلالها محادثات مع الرئيس الإيراني حسن رئيسي والمرشد الأعلى علي خامنئي.

وقال السفير القطري لدى أنقرة محمد بن ناصرآل ثاني في تصريحات نفلتها وكالة أنباء الأناضول إن زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لتركيا، ستحقق تنسيقا مستمرا وتقاربا كبيرا في العلاقات الثنائية والقضايا المهمة.

وذكرت "الأناضول" أن "العلاقات التركية القطرية تشهد تطورا متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر، تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط".

وتعززت العلاقات على المستوى العسكري بين البلدين في يونيو 2017، إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبموجب الاتفاقية، تمت إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، وتنفيذ تدريبات مشتركة.

المصدر: الأناضول