الشرطة الألمانية تحقق في هجوم إرهابي محتمل على متن قطار

تحقق الشرطة الألمانية في هجوم إرهابي محتمل على متن قطار إقليمي في غرب البلاد، أدى إلى إصابة ستة من ركاب القطار بجروح.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وزير الداخلية الألمانية هربرت رول قوله إن القطار كان بالقرب من مدينة آخن غربي البلاد صباح اليوم الجمعة عندما بدأ رجل بمهاجمة رفاقه الركاب "عشوائيا وتعسفيا"، مضيفا: "القطار كان يقل ما يقرب من 270 راكبا".

ووصف رول الحادث بأنه "جريمة مروعة أوقفت بفعل شجاع هائل"، مشيرا إلى أن "هناك خمسة جرحى إجمالا".

وذكر رول أن المشتبه به معروف بالفعل للسلطات. لكنه أضاف أن السلطات لا تؤكد أن المشتبه به كان له دافع إرهابي وراء الهجوم.

وأكدت شرطة الولاية أن ضابط شرطة كان من بين الركاب تغلب على المشتبه به البالغ من العمر 31 عاما بمساعدة راكبين آخرين.

وأكدت الشرطة أن الجرحى يتلقون العلاج في مستشفيات محلية، وأنهم ليسوا في حالة حرجة.

المصدر: AP