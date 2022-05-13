أردوغان: نرفض إعفاء واشنطن مناطق "ي ب ك" من العقوبات بسوريا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ،إن بلاده ترفض قرار واشنطن بشأن إعفاء مناطق سيطرة تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" من العقوبات في سوريا.

وذكر أردوغان أنه "تم تحييد 82 إرهابياً في إطار عملية المخلب - القفل الجارية ضد تنظيم "بي كا كا" في شمال العراق"، مشددا على أن "تنظيم "ي ب ك" إرهابي تماما مثل "بي كا كا"، ولا يمكن أن نقبل قرار واشنطن الخاطئ بشأن إعفاء مناطق سيطرة التنظيم من العقوبات على سوريا".

وأعفت الإدارة الأمريكية، الخميس، شركاتها من عقوبات الاستثمار في مجالات الزراعة والبناء بالأراضي الواقعة تحت إدارة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" بسوريا.

وكانت واشنطن أقرت في 2020 قانون "حماية المدنيين في سوريا" أو ما يعرف بـ "قانون قيصر"، الذي يفرض عقوبات على النظام السوري وأية دول تتعاون معه في غالبية القطاعات، ومنها الطاقة.

المصدر: "الأناضول"