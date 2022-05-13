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وزير إيطالي سابق يحذر من اندلاع حرب في قلب أوروبا تضعف العالم بأسره

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وزير إيطالي سابق يحذر من اندلاع حرب في قلب أوروبا تضعف العالم بأسره
AFP
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حذرت إيطاليا، اليوم الجمعة، من اندلاع حرب في قلب أوروبا تضعف العالم بأسره، ومن خطر استئناف موجة جديدة للإرهاب، إذا تفاقمت الأزمات الغذائية، الإنسانية والطاقية.

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وقال وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ماركو مينيتي، في جلسة مخصصة لـ"وضع منطقة المتوسط: فرص اليوم ومسارات المستقبل" في مدينة سورّينتو، إن "اندلاع حرب في قلب أوروبا يضعف العالم بأسره، وإذا تفاقمت الأزمات الغذائية، الإنسانية والطاقية، فهناك خطر استئناف موجة جديدة للإرهاب".

وأوضح مينيتي أن في إفريقيا، هناك "استئناف للإرهاب لأن هناك فصائل وفروع محلية من تنظيمي "داعش" والقاعدة لم يتم هزيمتها بالكامل أبدا".

وأضاف: "من الواضح أن أزمة تخلق اضطرابات مأساوية في العالم، يمكنها أن تفسح المجال لموجة جديدة ذات طبيعة إرهابية"، قائلا: "لهذا السبب بالتحديد، لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأنه في ظل هذا التحدي، الذي يرتبط بتوازن عالمنا والذي يبدأ من أوكرانيا، أن تتألف منطقة المتوسط ​​الموسعة من دول غير مبالية بما يحدث".

المصدر: AKI

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