مقتل 6 أشخاص جراء انفجار في مصنع كيميائي في سلوفينيا

أفادت وكالة الصحافة السلوفينية، اليوم الجمعة، بمقتل 6 أشخاص جراء انفجار وقع صباح أمس الخميس في مصنع "ميلامين" الكيميائية بمدينة كوتشيفيي في جنوب البلاد.

ونقلت الوكالة عن رئيس دائرة الإطفاء بمدينة كوتشيفيي، ليون بيخين، أنه تم العثور على 5 جثث للقتلى في مكان الحادث، بالإضافة إلى ذلك توفي أحد المصابين في الحادث والذي تم نقله إلى المركز الطبي الجامعي في ليوبليانا.

وأشارت الوكالة أن سبب الانفجار وفق المعلومات الأولية يعود في خطأ بشري أثناء عملية نقل إحدى المواد الخام إلى منطقة التخزين، متابعة أن الانفجار والحريق الذي سببه دمر المصنع بشكل كبير، كما ألحق ضررا بمحيطه.

مصنع "ميلامين" هو أكبر صاحب العمل في المنطقة ويقوم بإنتاج الراتنجات لصناعة النجارة والتشييد والصناعات النسيجية.

المصدر: تاس