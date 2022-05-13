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الشرطة الأفغانية: انفجار داخل مسجد في كابل

أخبار العالم

الشرطة الأفغانية: انفجار داخل مسجد في كابل
AP Abdullah Sahil
صورة أرشيفية
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أكدت الشرطة التابعة لحركة "طالبان" الحاكمة في أفغانستان وقوع انفجار اليوم أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد في العاصمة كابل.

وصرح المتحدث باسم شرطة كابل، خالد زدران، وفقا لوكالة "آماج نيوز"، بأن الانفجار دوى داخل مسجد أيوب صابر في المنطقة الخامسة من العاصمة.

وأشار المسؤول إلى إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل جراء الحادث، وفقا للبيانات الأولية.

ويأتي ذلك على خلفية تفجيرات دموية وقعت في عدد من مساجد أفغانستان في الفترة الأخيرة، وتبنى تنظيم "داعش" معظمها.

المصدر: "آماج نيوز"

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