بنيت قلق من إمكانية اغتيال منصور عباس

أفادت صحيفة "هآرتس" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أعرب خلال لقائه مع شخصيتين سياسيتين، عن خشيته من إمكانية اغتيال زعيم حزب "القائمة العربية الموحدة" منصور عباس.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن بينيت قوله إن "منصور عباس في خطر مميت وقد يقتل"، مشيرة إلى أن بينت لم يخض في التفاصيل، ولم يعلن عن ما إذا كانت خشيته هذه على أساس تقييمه الشخصي، أو ما إذا كانت هناك معلومات استخباراتية لديه بشأن هذا الأمر.

ولفت بنيت إلى أن "القلق لديه هو أن المواطنين العرب الذين يعارضون مشاركة القائمة في الائتلاف الحكومي سيتأثرون بالتحريض الوحشي".

وتلقى منصور عباس تهديدات عند تشكيل الحكومة الائتلافية الإسرائيلية وتعرض لهجمات على وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: i24 news