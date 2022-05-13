لودريان: الصراع في أوكرانيا يثير أزمة غذاء عالمية وعواقبه طويلة الأمد

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن الصراع في اوكرانيا "يثير أزمة غذاء عالمية" مؤكدا في الوقت ذاته أن دول مجموعة السبع ستواصل تقديم المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا.

وأضاف لو دريان للصحفيين اليوم الجمعة قبل بدء اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الكبار في شمال ألمانيا:"سنواصل مبادراتنا لدعم أوكرانيا في المجالات العسكرية والمالية. وستخصص مناقشاتنا اليوم لهذا الأمر".

إقرأ المزيد

وشدد على أنه "من الآن فصاعدا، نتعامل مع صراع طويل الأمد ستؤثر عواقبه على الوضع الدولي لفترة طويلة، بما في ذلك في مجال الأمن الغذائي".

وتابع الوزير الفرنسي قائلا: "سنعمل معا لتجنب تأثير هذا الصراع على الإمدادات الغذائية". وبحسب لودريان، فإن الصراع في أوكرانيا "يثير أزمة غذاء عالمية".

وأشار الوزير إلى أن دول مجموعة السبع "سيتعين عليها التعامل مع هذه الأزمة على المدى الطويل".

من جانب آخر لفت الوزير إلى أن "مواضيع أخرى ستناقش أيضا في الاجتماع، ولا سيما الوضع الصيني، والوضع في الشرق الأوسط، والأزمة الإفريقية"، مؤكدا أن مجموعة السبع متحدة أكثر من أي وقت مضى في مناهجها.

وبدأ الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام لممثلي بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان يوم 12 مايو في بلدية شليسفيغ هولشتاين ويستمر حتى يوم السبت.

المصدر: نوفوستي