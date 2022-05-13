بساكي تكشف عن تلقيها رسائل تهديدات بسبب عملها في البيت الأبيض

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إنها وأطفالها كانوا هدفا "للتهديدات" بسبب عملها في البيت الأبيض، من منتقدين غاضبين من إدارة الرئيس جو بايدن.

وأوضحت بساكي أنها تلقت طوال فترة وجودها في البيت الأبيض رسائل تهديد لها ولأطفالها، حتى أن بعضها يحتوي على إشارات إلى عنوان منزلها، مشيرة إلى أن "الشيء الذي كان صعبا شخصيا، هو أنني تلقيت تهديدات ورسائل بذيئة، ونصوصا مع عنواني الشخصي، وأسماء أطفالي".

وأضافت: "مثل هذا السلوك يتجاوز الحدود، ويصبح مخيفا بعض الشيء"، مبينة أنها ليست أول شخص يتلقى هكذا رسائل: "للأسف هو أمر شائع وهو أمر مقلق.. أطفالي في السادسة والرابعة من العمر، وأنا قلقة على سلامتهم".

المصدر: "الإندبندنت"