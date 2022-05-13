موسكو تنفي أنباء عن تنظيم زيارة لوفد من طالبان إلى موسكو
Sputnik
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صرح ضمير كابولوف، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، أنه لا تتوفر لدىه أي معلومات حول خطط لزيارة وفد تابع لحكومة طالبان إلى روسيا.
وقال كابولوف للصحفيين، اليوم الجمعة: "لا أعرف شيئا عن هذه الخطط".
وأعلن القائم بالأعمال الأفغاني في موسكو، جمال ناصر غروال، في وقت سابق من هذا اليوم، أن كابل تخطط لتنظيم زيارة وفد لحكومته إلى روسيا. وأوضح: "نعم، نخطط لتنظيم زيارة وفد من حكومتنا. نريد ذلك بشكل كبير ونأمل بأن تتم لاحقا"، دون الإشارة إلى المواعيد الملموسية لهذه الزيارة.
المصدر: نوفوستي