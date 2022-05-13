موسكو تنفي أنباء عن تنظيم زيارة لوفد من طالبان إلى موسكو

صرح ضمير كابولوف، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، أنه لا تتوفر لدىه أي معلومات حول خطط لزيارة وفد تابع لحكومة طالبان إلى روسيا.

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وقال كابولوف للصحفيين، اليوم الجمعة: "لا أعرف شيئا عن هذه الخطط".

وأعلن القائم بالأعمال الأفغاني في موسكو، جمال ناصر غروال، في وقت سابق من هذا اليوم، أن كابل تخطط لتنظيم زيارة وفد لحكومته إلى روسيا. وأوضح: "نعم، نخطط لتنظيم زيارة وفد من حكومتنا. نريد ذلك بشكل كبير ونأمل بأن تتم لاحقا"، دون الإشارة إلى المواعيد الملموسية لهذه الزيارة.

المصدر: نوفوستي