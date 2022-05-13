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توقيف مؤقت لمفوض الاتحاد الأوروبي في مطار فرانكفورت بعد عودته من طهران

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توقيف مؤقت لمفوض الاتحاد الأوروبي في مطار فرانكفورت بعد عودته من طهران
Globallookpress
مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف بتنسيق المحادثات النووية الإيرانية في فيينا إنريكي مورا
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أفرجت السلطات الألمانية عن مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بتنسيق المفاوضات بشأن اتفاق إيران النووي بفيينا، إنريكي مورا، بعد توقيفه بمطار فرانكفورت، اليوم الجمعة، لدى عودته من طهران.

وكتب مورا في تغريدة عبر منشور في حسابه على "تويتر": "الآن تم الإفراج عني مع اثنين من زملائي، الممثل الدائم للاتحاد الأوروبي لدى [إدارة] الأمم المتحدة في فيينا، ورئيس فريق عمل EEAS في إيران.. رفض تقديم أي تفسير لما يبدو أنه انتهاك لاتفاقية فيينا".

وأشار مورا إلى أن أسباب الاعتقال لم توضح له.

وفي وقت سابق قال إنريكي مورا عبر تويتر إن الشرطة الألمانية اعتقلته في مطار فرانكفورت في الطريق من طهران إلى بروكسل، بدون توضيح لأسباب الاعتقال، وتمت مصادرة جواز سفر المبعوث وهواتفه.

المصدر: RT

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