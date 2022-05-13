توقيف مؤقت لمفوض الاتحاد الأوروبي في مطار فرانكفورت بعد عودته من طهران

أفرجت السلطات الألمانية عن مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بتنسيق المفاوضات بشأن اتفاق إيران النووي بفيينا، إنريكي مورا، بعد توقيفه بمطار فرانكفورت، اليوم الجمعة، لدى عودته من طهران.

وكتب مورا في تغريدة عبر منشور في حسابه على "تويتر": "الآن تم الإفراج عني مع اثنين من زملائي، الممثل الدائم للاتحاد الأوروبي لدى [إدارة] الأمم المتحدة في فيينا، ورئيس فريق عمل EEAS في إيران.. رفض تقديم أي تفسير لما يبدو أنه انتهاك لاتفاقية فيينا".

وأشار مورا إلى أن أسباب الاعتقال لم توضح له.

Retained by the German police at the Francfort airport on my way to Brussels, back from Teheran. Not a single explanation. An EU official on an official mission holding a Spanish diplomatic passport. Took out my passport and my phones. — Enrique Mora (@enriquemora_) May 13, 2022

وفي وقت سابق قال إنريكي مورا عبر تويتر إن الشرطة الألمانية اعتقلته في مطار فرانكفورت في الطريق من طهران إلى بروكسل، بدون توضيح لأسباب الاعتقال، وتمت مصادرة جواز سفر المبعوث وهواتفه.

المصدر: RT