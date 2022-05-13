طالبة نيجيرية تقتل حرقا بعد اتهامها بالتجديف

تعرضت طالبة نيجيرية للضرب والموت حرقا، على أيدي زملائها بشمال غربي نيجيريا، بعد اتهامها بنشر منشور يزدري الدين الإسلامي على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا لبيان للشرطة، قُتلت ديبورا صموئيل، الطالبة بكلية شيهو شاغاري للتربية، بولاية سوكوتو، بعد اتهامها "بنشر منشور تجديفي بشأن النبي محمد عليه السلام، على مواقع التواصل الاجتماعي"، كما أعلنت الشرطة اعتقال طالبين لضلوعهما في الحادث.

وأغلقت السلطات الكلية إلى أجل غير مسمى، في محاولة لتهدئة الأوضاع المتوترة في ذلك الجزء من نيجيريا، الذي شهد أعمال عنف سابقة ردا على أفعال أو تصريحات اعتبرت مناهضة للإسلام.

وتسبب مقتل الطالبة في حالة من الغضب والصدمة بين العديد من النيجيريين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال شهود عيان إن صموئيل، وهي طالبة جامعية في السنة الثانية لم يُعلن عن عمرها، تعرضت لهجوم على الفور من قبل زملائها الطلاب بعد نشرها منشورا يتعلق بالدين الإسلامي على تطبيق واتساب.

وقال سانوسي أبو بكر، المتحدث باسم الشرطة في سوكوتو: "قام الطلاب بإخراج الضحية بالقوة من غرفة الأمن حيث أخفتها سلطات الجامعة، وقتلوها وأحرقوا المبنى".

المصدر: AP