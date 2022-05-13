مجهولون حاولوا إضرام النار في مركز للتجنيد ومستودع للنفط في ترانسنيستريا

أعلنت جمهورية ترانسنيستريا (بريدنيستروفيه)، أن مجهولين حاولوا، الليلة الماضية، إضرام النار في مركزللتجنيد العسكري ومستودع للنفط.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية لهذه الجمهورية غير المعترف بها المنشقة عن مولدوفا، وقالت: "في 13 مايو، سجلت إدارة الشؤون الداخلية حادثتين في مدينة تيراسبول، بفارق 30 دقيقة تقريبا. في حوالي الساعة 4:15 صباحا، توقفت سيارة عند مستودع النفط بإحدى الشركات، والتي خرج منها رجل مجهول وألقى بخليط حارق تجاه المنشأة واختفى. ... بعد حوالي نصف ساعة تم إلقاء زجاجتين حارقتين على مبنى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري".

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تمت السيطرة على اشتعال النار على الفور، ولم تكن هناك أضرار وضحايا.

هذا وتعمل فرق التحقيق في مكان الحادث، ويتم البحث حاليا عن سيارة بأرقام أجنبية استعملها المهاجمون.

وسجلت جمهورية ترانسنيستريا، في نهاية أبريل الماضي، سلسلة من الهجمات الإرهابية، حيث تم استهداف مقر وزارة أمن الدولة بقنابل يدوية، وتم تفجير هوائيات أحد أكبر مراكز الإذاعة والتلفزيون في المنطقة الواقع في قرية ماياك.

المصدر: تاس