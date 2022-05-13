رئيسي يؤكد على طاقات إيران وقطر لتطوير التعاون الثنائي والإقليمي والدولي

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على الطاقات الكامنة لدى قطر وإيران لتطوير التعاون الثنائي والإقليمي والدولي.

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وخلال لقاء جمعه بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في طهران أمس الخميس، أشار رئيسي إلى زيارته الناجحة التي قام بها قبل فترة إلى الدوحة، ووصف العلاقات بين البلدين بأنها أخوية، قائلا: "إيران أثبتت صداقتها في الأيام الصعبة لأصدقائها وأشقائها، ومنهم دولة قطر".

وأكد رئيسي على طاقات إيران وقطر لتطوير التعاون الثنائي والإقليمي والدولي، مضيفا: "طاقات البلدين لا يمكنها أن تكون فقط في خدمة تطوير العلاقات الثنائية، بل يمكنها أيضا أن تشكل أرضية لمواجهة التحديات الموجودة في المنطقة".

كما شدد رئيسي على ضرورة تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وقطر، وقال: "إن جزءا من توافقاتنا خلال زيارتنا إلى قطر قد نفذ، وسنتباحث ونتخذ القرار في هذا اللقاء لتحقيق الحد الأقصى".

وأضاف: "تنمية التعاون بين البلدين، خاصة في قطاعات السياحة والترانزيت والموانئ والبحر والطاقة، وكذلك زيادة التعاون التجاري والاستثماري خلال الأشهر الأخيرة مؤشر على عزم وارادة طهران والدوحة لتنمية العلاقات بين البلدين".

بدوره، أعرب امير قطر عن سروره لزيارته طهران، ووصف الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني إلى الدوحة قبل فترة، بأنها كانت مهمة جدا ومؤثرة، وأن تاريخ العلاقات بين البلدين ينقسم إلى ما قبل وما بعد تلك الزيارة، مؤكدا على رغبة بلاده الجادة بتنفيذ توافقات تلك الزيارة وتطوير العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية.

أشكر فخامة الرئيس إبراهيم رئيسي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارتي لطهران اليوم، والتي تضمنت مباحثات مع فخامته حول أوجه دعم تعاون بلدينا الثنائي في مختلف المجالات، كما ناقشنا السبل الكفيلة بتعزيز أمن المنطقة واستقرارها في ظل التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة. pic.twitter.com/G2NBgry4Qc — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) May 12, 2022

واعتبر تميم مواقف إيران وقطر بأنها متسقة ومتماثلة حول الكثير من القضايا الإقليمية، معلنا الاستعداد لتطوير التعاون في مجال قضايا سوريا والعراق وفلسطين واليمن وأفغانستان.

وأشار أمير قطر إلى الدور المهم لإيران في مختلف القضايا الإقليمية، وأكد على ضرورة حفظ أمن وكرامة شعوب المنطقة وحقها في تقرير المصير، معتبرا التدخلات الخارجية السبب في تدهور الأوضاع المعيشية في بعض دول المنطقة.

واعتبر قوة إيران بأنها لصالح أمن واستقرار المنطقة، وأكد على ضرورة إلغاء الحظر المفروض على إيران، لافتا إلى أن طهران صامدة منذ أكثر من 40 عاما، أمام مختلف أنواع الهجمات والضغوط، وهي المنتصرة في هذا الصراع باعتراف الغربيين أنفسهم.

المصدر: إرنا