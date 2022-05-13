 
مباشر
عاجل
لافروف: الاتحاد الأوروبي تحول إلى لاعب عدائي ما يوحي بأن رغبة كييف في الانضمام إليه ليست "بريئة"

رئيسي يؤكد على طاقات إيران وقطر لتطوير التعاون الثنائي والإقليمي والدولي

أخبار العالم

رئيسي يؤكد على طاقات إيران وقطر لتطوير التعاون الثنائي والإقليمي والدولي
تويتر
تميم بن حمد خلال زياته إيران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t0c6

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على الطاقات الكامنة لدى قطر وإيران لتطوير التعاون الثنائي والإقليمي والدولي.

إقرأ المزيد
أهم ما جاء خلال لقاء تميم بن حمد وإبراهيم رئيسي في طهران
أهم ما جاء خلال لقاء تميم بن حمد وإبراهيم رئيسي في طهران

وخلال لقاء جمعه بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في طهران أمس الخميس، أشار رئيسي إلى زيارته الناجحة التي قام بها قبل فترة إلى الدوحة، ووصف العلاقات بين البلدين بأنها أخوية، قائلا: "إيران أثبتت صداقتها في الأيام الصعبة لأصدقائها وأشقائها، ومنهم دولة قطر".

وأكد رئيسي على طاقات إيران وقطر لتطوير التعاون الثنائي والإقليمي والدولي، مضيفا: "طاقات البلدين لا يمكنها أن تكون فقط في خدمة تطوير العلاقات الثنائية، بل يمكنها أيضا أن تشكل أرضية لمواجهة التحديات الموجودة في المنطقة".

كما شدد رئيسي على ضرورة تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وقطر، وقال: "إن جزءا من توافقاتنا خلال زيارتنا إلى قطر قد نفذ، وسنتباحث ونتخذ القرار في هذا اللقاء لتحقيق الحد الأقصى".

وأضاف: "تنمية التعاون بين البلدين، خاصة في قطاعات السياحة والترانزيت والموانئ والبحر والطاقة، وكذلك زيادة التعاون التجاري والاستثماري خلال الأشهر الأخيرة مؤشر على عزم وارادة طهران والدوحة لتنمية العلاقات بين البلدين".

بدوره، أعرب امير قطر عن سروره لزيارته طهران، ووصف الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني إلى الدوحة قبل فترة، بأنها كانت مهمة جدا ومؤثرة، وأن تاريخ العلاقات بين البلدين ينقسم إلى ما قبل وما بعد تلك الزيارة، مؤكدا على رغبة بلاده الجادة بتنفيذ توافقات تلك الزيارة وتطوير العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية.

واعتبر تميم مواقف إيران وقطر بأنها متسقة ومتماثلة حول الكثير من القضايا الإقليمية، معلنا الاستعداد لتطوير التعاون في مجال قضايا سوريا والعراق وفلسطين واليمن وأفغانستان.

وأشار أمير قطر إلى الدور المهم لإيران في مختلف القضايا الإقليمية، وأكد على ضرورة حفظ أمن وكرامة شعوب المنطقة وحقها في تقرير المصير، معتبرا التدخلات الخارجية السبب في تدهور الأوضاع المعيشية في بعض دول المنطقة.

واعتبر قوة إيران بأنها لصالح أمن واستقرار المنطقة، وأكد على ضرورة إلغاء الحظر المفروض على إيران، لافتا إلى أن طهران صامدة منذ أكثر من 40 عاما، أمام مختلف أنواع الهجمات والضغوط، وهي المنتصرة في هذا الصراع باعتراف الغربيين أنفسهم.

المصدر: إرنا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا