مسؤول: فنلندا لا ترى أي تهديدات عسكرية مباشرة من جانب روسيا

أعلن مندوب فنلندا لدى حلف الناتو، كلاوس كورخونين، أن بلاده لا ترى حاليا أي تهديدات عسكرية مباشرة من جانب روسيا.

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وقال في حديثه لقناة "CNN" إن الانضمام المحتمل لبلاده إلى حلف الناتو قد يصبح نتيجة لـ "التغير الكبير للغاية للوضع الأمني"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بلاده لا تشهد في الوقت الراهن أي "تهديدات عسكرية مباشرة" وكذلك أي "نشاط غير عادي" من جانب روسيا. ومع ذلك تتوقع هلسنكي، على حد قوله، أن موسكو "قد تنظم هجمات سيبرانية وحملات تضليل" ضد فنلندا.

وفي حديثه عن خطر اندلاع نزاع نووي أشار كورخونين إلى أنه ضئيل، مضيفا: "نحن بعيدون جدا عن أي وضع نووي".

وتكثف في أوائل أبريل الماضي النقاش حول انضمام فنلندا إلى الناتو. وأيدت الدول الأعضاء في الحلف هذه الفكرة. كما أيدها معظم نواب البرلمان الفنلندي. من جانبه قال الرئيس الفنلندي، ساولي نيينيستي، إن الانضمام المحتمل لبلاده إلى الناتو لا يستهدف أي دول أخرى، وأن هدفه الرئيسي هو تعزيز الأمن الوطني.

المصدر: تاس