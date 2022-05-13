خامنئي لأمير قطر: نتوقع من العرب أن يعلنوا موقفا سياسيا واضحا ضد جرائم إسرائيل

قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إنه يتوقع من العرب أن ينزلوا بشكل صريح إلى ميدان العمل السياسي لمواجهة الجرائم الإسرائيلية، وأن يعلنوا موقفا واضحا.

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وأضاف خامنئي، أمس الخميس، خلال لقاء جمعه بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد الذي يزور طهران، أن "ظلم الصهاينة الخبثاء والممتد منذ عشرات السنين بحق الشعب الفلسطيني، يشكل حقيقة مريرة وصدمة للعالمين الإسلامي والعربي".

وأكد المرشد الإيراني على ضرورة رفع مستوى التعاون السياسي والاقتصادي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة قطر، مبينا أن "السبيل إلى حل القضايا الإقليمية يكمن في الحوار، بعيدا عن تدخل العناصر الأجنبية".

ولفت إلى أن تعزيز وديمومة العلاقات الإيرانية القطرية تخدم مصالح البلدين، مضيفا: "أن المستوى الحالي للتعاون الاقتصادي الثنائي متدن جدا، مما يستدعي الارتقاء به إلى أضعاف عديدة".

وحول القضايا السياسية، أكد خامنئي على وجود فرص لتبادل وجهات النظر أكثر فأكثر بين الجانبين الإيراني والقطري، متطلعا بأن تفضي زيارة الأمير القطري هذه لإيران إلى انطلاقة جديدة بهدف توسيع مجالات التعاون بين طهران والدوحة.

المصدر: إرنا