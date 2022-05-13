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العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في يومها الـ79.. لحظة بلحظة

أخبار العالم

العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في يومها الـ79.. لحظة بلحظة
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دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ79، حيث تواصل القوات الروسية تدمير مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وتحرير أراضي دونباس.

ميدانيا..

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