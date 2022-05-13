اليابان تواصل سياسة الضغط والعقوبات ضد روسيا و تحظر تصدير السلع عالية التقنية إليها

حظرت حكومة اليابان الصادرات إلى روسيا من السلع عالية التقنية مثل أجهزة الكمبيوتر والطابعات ثلاثية الأبعاد والمجاهر الإلكترونية وغيرها من المعدات ابتداء من 20 مايو الجاري.

وتم نشر قائمة السلع الممنوعة من التصدير لروسيا على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، وجاء في بيان الحكومة: "فيما يتعلق بالوضع الدولي تجاه أوكرانيا، تساهم بلادنا في الجهود الدولية من أجل السلام العالمي لحل هذه المشكلة، ووفقا لقرار الحكومة الصادر في 10 مايو، يفرض حظرا على تصدير السلع عالية التقنية إلى روسيا (حواسيب ، طابعات ثلاثية الأبعاد). تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في 20 مايو ".

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وتسري العقوبات، التي أقرتها الحكومة اليابانية في 10 مايو، على 141 شخصا و 71 منظمة.

تبنت اليابان في السابق عدة حزم من القيود ضد روسيا بسبب الوضع حول أوكرانيا. وتضم قوائم العقوبات بالفعل أكثر من 700 مواطن من روسيا وبيلاروس ولوغانسك ودونيتسك بالإضافة إلى أكثر من 200 شركة ومنظمة روسية. بالإضافة إلى ذلك، جمدت اليابان أصول عدد من البنوك الروسية.

المصدر: تاس