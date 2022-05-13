ترامب ممتعض لأن مساعدات واشنطن لأوكرانيا أكثر من دعم الدول الأوروبية لكييف

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن أوروبا تدفع القليل جدا، مقارنة بالمساعدات الأمريكية التي تقدر بمليارات الدولارات لأوكرانيا، داعيا إلى تقديم "مساهمة عادلة".

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وأضاف ترامب في بيان:"لماذا نخصص أكثر من 40 مليار دولار لأوكرانيا، في حين أن أوروبا تقدم القليل جدا، وهم أكثر تأثرا بالغزو الروسي بشكل واضح أكثر من الولايات المتحدة".

وتابع: "يجب حمل أوروبا والآخرين على أن يدفعوا بشكل عادل".

وأشار ترامب إلى أنه في وقت سابق (خلال رئاسته) "أثرى" الناتو من خلال إجبار الحلفاء الأوروبيين على زيادة مخصصات الدفاع الجماعي.

وحاليا تنتظر حزمة جديدة من المساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية لأوكرانيا موافقة الكونغرس الأمريكي على المبلغ الذي رفعه المشرعون طواعية إلى 40 مليار دولار، من 33 مليار دولار التي طلبها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

المصدر: نوفوستي





