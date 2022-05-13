ماسك: لا أرى في ترامب المرشح الأفضل لرئاسة الولايات المتحدة في الانتخابات المقبلة

قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إنه لا يرى في دونالد ترامب المرشح الأفضل لرئاسة الولايات المتحدة في الانتخابات المقبلة، إلا أنه سيعيد له حسابه في موقع "تويتر" في حال شرائه.

وأضاف ماسك عبر منشور على شبكة التواصل الاجتماعي هذه "تويتر" التي يريد الاستحواذ عليها، بمبلغ 44 مليار دولار: "على الرغم من أنني أعتقد أنه سيكون من المفضل اختيار مرشح (لرئاسة أمريكا) أقل إثارة في عام 2024، ما زلت أعتقد أنه يجب إعادة حساب ترامب على تويتر".

أما عن جو بايدن، فقال ماسك إن "خطأ الرئيس الحالي هو أنه يعتقد بأنه تم انتخابه بتفويض لتغيير أمريكا. لكن في الواقع، كل شخص يريد قدرا أقل من الدراما".

Even though I think a less divisive candidate would be better in 2024, I still think Trump should be restored to Twitter — Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2022

Biden’s mistake is that he thinks he was elected to transform the country, but actually everyone just wanted less drama — Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2022

وكان موقع "تويتر" قد علق حساب ترامب إلى أجل غير مسمى في 8 يناير 2021، بعد يومين من اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في محاولة لتعطيل موافقة الكونغرس على فوز الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة. ثم فسرت الشبكة الاجتماعية قرارها هذا بأنه جاء تفاديا لـ"خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".

ولاحقا صرح ترامب أنه لن يعود إلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وينوي تطوير شبكته الاجتماعية الخاصة ("Truth").

المصدر: نوفوستي