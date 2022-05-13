بيرو.. إخلاء مبنى الكونغرس جراء زلزال قرب سواحل البلاد

أفادت وسائل الإعلام المحلية في بيرو بأنه تم إخلاء مبنى الكونغرس (البرلمان) جراء زلزال قوي بالقرب من سواحل البلاد يوم الخميس.

وحسب الإذاعة المحلية، فإن نائبة رئيس الكونغرس علقت الجلسة وطالبت الجميع بمغادرة مبنى البرلمان أثناء مداخلة وزير الاقتصاد أمام النواب بسبب الزلزال.

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وبلغت قوة الزلزال 5.5 درجة بمقياس ريختر، وكانت بؤرته بعمق 49 كلم على بعد أقل من 100 كلم عن العاصمة ليما.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع إصابات أو ضحايا بشرية أو أي دمار جراء الزلزال.

المصدر: وكالات