مصرع 11 شخصا على الأقل جراء غرق سفينة بالقرب من بورتوريكو
Legion-Media Ramon "Tonito" Zayas
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t0aq
أعلن خفر السواحل الأمريكي عن مصرع ما لا يقل عن 11 شخصا جراء غرق سفينة بالقرب من سواحل جزيرة بورتوريكو التابعة للولايات المتحدة.
وأكد خفر السواحل عبر حسابه على "تويتر" العثور على 11 جثة ونجاة 31 شخصا من الحادث.
وحسب معلوماته، فإن السفينة انقلبت وغرقت على بعد 12 ميلا إلى الشمال من سواحل بورتوريكو.
ورجح خفر السواحل أن السفينة كانت تقل مهاجرين غير الشرعيين.
يذكر أن بورتوريكو هي جزيرة في البحر الكاريبي تتبع للولايات المتحدة، لكنها لا تتمتع بصفة الولاية. وهي قريبةمن بعض الدول الفقيرة في المنطقة التي تعتبر مصدرا للهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.
المصدر: نوفوستي