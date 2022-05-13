 
مباشر

مصرع 11 شخصا على الأقل جراء غرق سفينة بالقرب من بورتوريكو

أخبار العالم

مصرع 11 شخصا على الأقل جراء غرق سفينة بالقرب من بورتوريكو
Legion-Media Ramon "Tonito" Zayas
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t0aq

أعلن خفر السواحل الأمريكي عن مصرع ما لا يقل عن 11 شخصا جراء غرق سفينة بالقرب من سواحل جزيرة بورتوريكو التابعة للولايات المتحدة.

وأكد خفر السواحل عبر حسابه على "تويتر" العثور على 11 جثة ونجاة 31 شخصا من الحادث.

وحسب معلوماته، فإن السفينة انقلبت وغرقت على بعد 12 ميلا إلى الشمال من سواحل بورتوريكو.

ورجح خفر السواحل أن السفينة كانت تقل مهاجرين غير الشرعيين.

يذكر أن بورتوريكو هي جزيرة في البحر الكاريبي تتبع للولايات المتحدة، لكنها لا تتمتع بصفة الولاية. وهي قريبةمن بعض الدول الفقيرة في المنطقة التي تعتبر مصدرا للهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا