إسبانيا تسلم واشنطن مديرة سابقة للخزانة الفنزويلية

سلّمت إسبانيا الخميس مديرة سابقة للخزانة الوطنية الفنزويلية تتهما الولايات المتحدة بالفساد، وفق ما أفاد متحدث باسم المحكمة العليا.

ولم تقدم المحكمة الإسبانية المكلفة خصوصا البتّ في إجراءات التسليم مزيدا من التفاصيل حول القضيّة.

لكن وفق السجل القضاء الأميركي، ستمثل كلوديا باتريسيا دياز التي كانت أيضا الممرضة الشخصية للرئيس الراحل هوغو تشافيز (1999-2013)، الجمعة أمام محكمة فدرالية في ويست بالم بيتش في فلوريدا (جنوب شرق).

وكلوديا باتريسيا دياز التي كانت تدير الخزانة الوطنية الفنزويلية من 2011 إلى 2013.

وكانت دياز قيد الإقامة الجبرية في إسبانيا، وقبض عليها رفقة زوجها لأول مرة في إسبانيا عام 2018 بناء على طلب كاراكاس بعد ظهورهما في فضيحة وثائق بنما.

وألقي القبض عليها مجددا في كانون الأول/ديسمبر 2020 بطلب من القضاء الأميركي.

المصدر: أ ف ب