كييف: نستعد للتوقيع على وثيقة بشأن إخلاء "أزوفستال"

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، يوم الخميس، إن كييف تريد التوقيع على وثيقة حول كيفية إخلاء المحاصرين في مصنع "أزوفستال" في ماريوبول.

ونقل حساب الخدمة الصحفية لوزيرة إعادة دمج المناطق غير الخاضعة للسيطرة على تيليغرام عن فيريشوك قولها: "لقد بدأنا جولة جديدة من المفاوضات حول خريطة طريق للعملية الخاصة (حول الإخلاء من آزوفستال). هناك الصليب الأحمر، إنهم يلتقون مع الروس اليوم. أجرينا مفاوضات معهم [لجنة الصليب الأحمر]، وكذلك مع الأمم المتحدة، وأعطيناهم تفويضا بتوقيع وثيقة: كيف سيتم الإخلاء بالضبط من أزوفستال، نحن نستعد للتوقيع".

كما ذكرت أن تركيا ستعمل كوسيط في جولة المفاوضات الحالية. وقالت إن عملية الإخلاء ستتم على عدة مراحل، أولها إخلاء المصابين بجروح خطيرة.

وأعلنت فيريشوك في 7 مايو، أنه تم إجلاء جميع المدنيين من أراضي المصنع.

يذكر أن ماريوبول هي أكبر مدينة على ساحل بحر آزوف، وهي واحدة من المراكز الرئيسية للتعدين في دونباس وميناء بحري رئيسي. وبدأت المعارك فيها في 25 فبراير. وحاليا، يتم حصار مجموعة من القوميين الأوكرانيين على أراضي مصنع "أزوفستال" في ماريوبول.

المصدر: تاس