قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه مستعد للحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب ما قاله زيلينسكي في مقابلة مع شبكة تلفزيون راي الإيطالية الحكومية، ومن المقرر أن تذاع ليلة الخميس، إن "أوكرانيا لن تعترف مطلقا بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا".

وفي مقتطفات من المقابلة نشرتها وكالة راي، زعم زيلينسكي أن شبه جزيرة "القرم تمتعت دائما باستقلال ذاتي، ولديها برلمانها، لكن ذلك كله ضمن أوكرانيا".

وتعتبر القيادة الروسية هوية شبه جزيرة القرم الروسية مسألة غير قابلة للنقاش. وقال الرئيس الروسي في وقت سابق إن القرم ستبقى جزءا من روسيا إلى الأبد. كما أكد بوتين نهاية الشهر الماضي على أن اعتراف أوكرانيا بحدود القرم ودونباس شرط أساسي لوضع حد للأزمة في أوكرانيا. وقال: "لا حل للأزمة مع أوكرانيا من دون حل مسألة حدود القرم ودونباس".

يذكر أن شبه جزيرة القرم عادت إلى روسيا الاتحادية في العام 2014، بناء على نتائج استفتاء شعبي أيد فيه غالبية السكان الانضمام إلى روسيا، تخوفا من مصير قاتم كان ينتظرهم في حال بقائهم جزء من أوكرانيا التي منعت اللغة الروسية ونظمت حملات اضطهاد ضد سكانها الذين يعتبرون أنفسهم من أصول روسية، ما ينطبق على سكان شبه الجزيرة، وكما هو الحال مع سكان منطقة دونباس، التي عاشت على مدار 8 سنوات ويلات ومآس أودت بحياة حوالي 15 ألف شخص على يد الجيش الأوكراني والعصابات النازية المدعومة من نظام كييف.

المصدر: أ ب + RT