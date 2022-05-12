مندوب روسي: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير وفق الجدول المحدد

صرح مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف بأن العملية العسكرية الروسية تسير وفق الجدول المحدد.

وقال تشيجوف في تصريح لقناة "سكاي نيوز" البريطانية، يوم الخميس: "يمكنني أن أؤكد لكم أن العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها روسيا في 24 فبراير، تجري وفقا للجدول. وهي ليست سريعة مثلما يريد البعض في روسيا، لكنها مستمرة بسرعة معينة مع مراعاة العديد من نواحي الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك ضرورة حماية القوات الروسية والحلفاء من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك السكان المدنيين".

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وأضاف: "لو اتخذت القوات الروسية من الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية مثالا، لسحقنا أوكرانيا عدة مرات حتى هذه اللحظة، ولكن لم تكن لدينا مثل هذه النوايا أبدا".

وأكد أن "روسيا لم تكن لديها أي نية لغزو أراضي أوكرانيا".

وأعرب المندوب الروسي عن قناعته بأن الوضع في أوكرانيا ستتم تسويته عن طريق المفاوضات في نهاية المطاف.

المصدر: تاس