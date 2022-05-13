لجنة التحقيق في أحداث الكابيتول تستدعي زعيم الجمهوريين في مجلس النواب

تلقى زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، استدعاء للإدلاء بشهادته أمام اللجنة المسؤولة عن التحقيق في الاعتداء على الكابيتول في 6 يناير 2021.

وقالت اللجنة في تبريرها للاستدعاء إن "كيفن مكارثي كان على اتصال بالرئيس السابق دونالد ترامب قبل هجوم 6 يناير وأثناءه وبعده"، مشيرة إلى أن "مكارثي زعم أنه أجرى محادثة مع الرئيس مباشرة بعد الهجوم، أقر خلالها الرئيس ترامب بشكل من أشكال المسؤولية عن هذا الهجوم".

وقد وجهت استدعاءات لأربعة جمهوريين آخرين في مجلس النواب، بينهم جيم جوردان، المعروف بولائه المطلق لترامب.

واستمعت اللجنة حتى الآن إلى مئات الشهود، بينهم ابنة الرئيس السابق إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، وكلاهما من المستشارين المقربين للرئيس السابق عندما كان في البيت الأبيض.

واللجنة في أمس الحاجة إلى استكمال عملها قبل الانتخابات التشريعية النصفية في نوفمبر، فهي مهددة بالحلّ في حال فقد الديمقراطيون الأغلبية في مجلس النواب، وتعتزم تنظيم جلسات استماع عامة في يونيو.

المصدر: "أ ف ب"