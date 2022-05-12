خبير روسي: فرنسا نشرت أخبارا كاذبة لتحميل روسيا مسؤولية المقابر الجماعية في مالي

قال خبير روسي إن فرنسا نشرت أخبارا كاذبة لإلقاء اللوم عن المقابر الجماعية في مالي على روسيا، مؤكدا ان أن التحقيق الدقيق الذي يجري الآن، سيثبت أن هذا غير صحيح.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بأنه في 20 أبريل، دخلت القوات المسلحة المالية القاعدة العسكرية للقوات الفرنسية لعملية برخانة في غوسي، واكتشفت هناك مقبرة جماعية. بدورها، نفت السلطات الفرنسية التورط في عمليات الدفن ووصفتها بأنها "تمثيلية روسية".

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن رئيس صندوق حماية القيم الوطنية الروسي مكسيم شوغالي قوله: "ليس لدي نتائج أولية (للتحقيق) حتى الآن. أفهم أن هذه عملية بطيئة نوعا ما. أنا متأكد من أنه سيتم إثبات الحقيقة. ما هو صحيح معروف بالفعل، هذا أمر واضح، لأن هذا كان تزويرا تم إطلاقه من قبل وسائل الإعلام الفرنسية". مؤكدا أنه "الآن هناك تحقيق صارم، دعونا ننتظر النتائج التي يعرفها الجميع، ولكن سيكون هناك تأكيد على ذلك".

وأضاف المسؤول الروس: "من المهم الآن نقل نتائج التحقيق إلى المجتمع الدولي"، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه "لن يكون من الممكن بعد الآن نقل الحقيقة إلى المجتمع الغربي، ومن الضروري العمل من أجل مواطنينا، الذين لديهم أيضا شكوك".

وأضاف عالم الاجتماع: "بالطبع، نفهم أنه إذا اعتمدنا على دعم الغرب الجماعي، فلن نحصل عليه. ولن نتمكن من نقل موقفنا إلى الجمهور الغربي، فكل شيء مغلق هناك. نحن بحاجة إلى نقلها إلى شعبنا حتى يتأكد الناس من أننا على حق. هناك مثل هؤلاء المشككين، ويجب أن نعمل من أجل هذا الجمهور"، مشيرا إلى أن التحقيق سيستغرق نحو شهرين.

المصدر: نوفوستي