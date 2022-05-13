وزيرة الخارجية الألمانية: رغم كل الدعم لأوكرانيا.. يجب ألا يصبح الناتو طرفا في الصراع

تعتقد وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أنه رغم كل الدعم العسكري لأوكرانيا، يجب ألا يصبح الناتو طرفا في الصراع.

وقالت بيربوك يوم الخميس، قبل بدء اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع (بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان) في بلدة وانغلز (شليسفيغ هولشتاين) في شمال ألمانيا: "كنت في كييف مؤخرا، وناقشنا هناك كيف يمكننا دعم أوكرانيا، أولا وقبل كل شيء، في مسألة زيادة قدراتها الدفاعية، دون المساهمة في أن يصبح الناتو مشاركا في الحرب".

وكررت الوزيرة رفض بلادها فكرة إنشاء منطقة حظر طيران للناتو في أوكرانيا ونقل الطائرات من الغرب إلى كييف. وقالت "فيما يتعلق بمنطقة حظر الطيران والدعم من خلال توفير العتاد الجوي، أعلنا بالفعل موقفنا بحزم".

المصدر: تاس