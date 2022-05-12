المرشد الإيراني يستقبل أمير قطر

استقبل المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الخميس، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والوفد المرافق.

وأكد خامنئي خلال اللقاء أن "متانة العلاقات الإيرانية القطرية واستقرارها في مصلحة البلدين"، لافتا إلى أن "المستوى الحالي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين متدنٍ للغاية ويجب مضاعفته إلى أضعاف".

ورأى أن "هناك مجال لمزيد من تبادل وجهات النظر حول القضايا السياسية، ونأمل أن تكون هذه الزيارة بداية جديدة لتوسيع التعاون"، مشددا على أنه "يجب علينا باعتبارنا نحن دول المنطقة أن نعزز علاقاتنا من خلال وحدة الرأي والتعاون".

The solidity and stability of Iran-Qatar relations benefit both countries. Current economic relations should increase greatly. In political matters, there’s ground for more exchange of ideas too. We hope that this trip will mark a new beginning for expanding cooperation. pic.twitter.com/2PQaiwfXVZ — Khamenei.ir (@khamenei_ir) May 12, 2022

من جهة أخرى، قال خامنئي إن "ظلم الصهاينة الخبثاء لعقود بحق الشعب الفلسطيني واقع مرير وضربة للعالمين الإسلامي والعربي"، مبينا أن "ما تتوقعه جمهورية إيران في مواجهة هذه الجرائم أن يدخل العالم العربي ميدان العمل السياسي بوضوح".

وأضاف: "إذا كان نهج الدول العربية تجاه الكيان الصهيوني نابعا من الخوف منه أو بسبب الطمع فيه، فعليهم أن يعلموا أن كيان الاحتلال اليوم ليس في وضع يمكن أن يطمع فيه أو يخشى منه"، مشيرا إلى أنه "خلال أحداث العام الماضي في حي الشيخ جراح لم يكن دعم بعض الدول العربية للشعب الفلسطيني حتى بقدر دعم بعض الأوروبيين، ولم يتخذوا أي موقف، وهو ما يفعلونه حتى اليوم".

المصدر: RT