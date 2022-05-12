الرئيس الإيراني يعلن رفضه للوجود الأجنبي في غرب آسيا

أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن رفضه أي شكل من أشكال الوجود الأجنبي في منطقة غرب آسيا، وخاصة من قبل القوى الغربية.

ونقلت قناة Press TV عن رئيسي قوله خلال مؤتمر صحفي الخميس قوله إن "مثل هذا الوجود [الأجنبي] لا يجلب الأمن للمنطقة، بل على العكس يقوضه"، مؤكدا أنه "ينبغي على قادة ومسؤولي وحكومات دول المنطقة أن يدركوا أن أي تدخل للدول الأجنبية وممثلي الغرب يضر بالأمن الإقليمي".

كما تحدث الرئيس الإيراني عن إجراء محادثات مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي يقوم بزيارة إلى طهران، ناقش خلالها الزعيمان القضايا الرئيسية للمنطقة وخاصة قضية اليمن. وقال رئيسي: "نؤكد أن حصار اليمن [من قبل التحالف العسكري بقيادة السعودية] يجب أن ينتهي ويجب منح اليمنيين الفرصة لتقرير مصير بلدهم بأنفسهم".

ووفقا لرئيسي، تمت أيضا مناقشة الوضع في أفغانستان مع أمير قطر، مشيرا إلى "ضرورة وجود حكومة شاملة هناك، تمثل جميع المجموعات العرقية والحركات السياسية، من أجل ضمان الأمن المستدام في هذا البلد". وبحسب الرئيس الإيراني، فإن زيارة أمير قطر ستكون نقطة تحول في العلاقات بين البلدين وستقوم بدور مهم في تطوير التعاون الإقليمي والدولي.

من جهته، شدد أمير قطر على أن "المشاكل الراهنة في المنطقة يجب حلها من خلال الحوار البناء"، معلنا عن تبسيط إجراءات التأشيرة للمشاهدين الإيرانيين المهتمين بحضور مونديال قطر 2022.

المصدر: تاس