"هرقل وجنكيز خان أوكرانيان".. نيبينزيا "يعلم" مجلس الأمن تاريخ العالم بناء على كتب أوكرانية

أطلع مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا مجلس الأمن الدولي على اقتباسات مفاجئة من كتب مدرسية نشرت في أوكرانيا في السنوات الأخيرة.

واتهم نيبينزيا، خلال اجتماع عقده مجلس الأمن اليوم الخميس، وزارة التعليم الأوكرانية بـ"إعادة كتابة التاريخ جذريا" فيما يخص التاريخ المشترك لهذه الدولة وروسيا، مشيرا إلى أن هذه الوزارة في عام 2016 تبنت 25 برنامجا دراسيا "نظرا لأحداث السنوات الأخيرة".

وجاء الدبلوماسي الروسي إلى الاجتماع بكتاب للجغرافيا للصف الثامن وتلا أمام مجلس الأمن اقتباسات منه تنص خصوصا على أن أسلاف الفرنسيين والإسبانيين والأتراك وحتى اليهود ينحدرون من أوكرانيا.

وتوجه مندوب روسيا لدى مجلس الأمن إلى نظيره الفرنسي نيكولا دي ريفيير بالسؤال: "يا نيكولا، هل تعلم أنك في الواقع أوكراني؟ إذا لم تصدق ذلك اقرأ هذا الكتاب وفيه منطق لا تشوبه شائبة: أسلاف الفرنسيين هم الغاليون ما يعني أنهم منحدرون من منطقة غاليسيا في أوكرانيا".

ولفت نيبينزيا إلى أن مؤلفي هذا الكتاب ذكروا أن الروس ليسوا من السلاف بل إنهم من الشعوب الفنلندية الأوغرية، بينما تم تصنيف البيلاروسيين كأحد شعوب البلطيق.

كما تطرق المندوب الروسي إلى كتاب للتاريخ للصف السابع جاء فيه أن تاريخ الشعب الأوكراني يعود إلى 140 ألف عام، بينما ادعي في كتاب آخر للصف التاسع أن الأوكرانيين في نهاية القرن الـ19 كانوا "أحد أكبر شعوب أوروبا".

كما أشار نيبينزيا إلى كتاب يحمل اسم "القوم الأوكراني" جاء فيه أن "شعوب أوروبا الشرقية دخلت الألفية الأولى بعد الميلاد تحت اسم جماعي هو الأوكرانيون".

ونقل المندوب عن المؤرخ الأوكراني فاليري بيليك ادعاءه في مؤلفاته أن القسطنطنية كانت مستعمرة تابعة لتاوريس خيرسون وأن أصول السكوثيون تعود إلى البطل الإلهي اليوناني هرقل الذي ولد في الواقع في شبه جزيرة القرم وتعود أصوله وادي نهر دنيبرو.

كما تلا نيبينزيا اقتباسا آخر من مؤلفات عذا المؤرخ ينص على أن اسم الفرعون المصري مينا يعود إلى المدينة التي تحمل الاسم نفسها في مقاطعة تشيرنيغوف الأوكرانية وأن الدولة الأوكرانية أنشئت قبل 7.5 ألف عام.

وعلاوة على ذلك، خلص بيبيك في مؤلفاته، وفقا لنيبينزيا، إلى استنتاج مفاجئ آخر مفاده أن مؤسس الامبراطورية المغولية جنكيز خان كان أوكرانيا أيضا.

المصدر: RT