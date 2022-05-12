وزارة الدفاع التركية: إصابة 4 جنود أتراك بقذائف من الأراضي السورية

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أربعة جنود أصيبوا إضافة إلى مدني جراء هجوم بقذائف الهاون من الأراضي السورية باتجاه مفخر حدودي في غازي عنتاب التركية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الوزارة أن القذائف أطلقت من مدينة عين العرب السورية.

وكانت وسائل إعلام تركية ذكرت أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) استهدف نقطة للشرطة التركية، عند "كوبروباشي" الحدودي

النائب في غازي عنتاب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، وعضو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، محمد سعيد كيراز أوغلو، أدان عبر حسابه في "تويتر" ما وصفه بالهجوم الإرهابي، على المعبر الحدودي في منطقة غازي عنتاب-كركاميش.

Gaziantep-Karkamış ilçemizde Suriye sınırındaki Köprübaşı Hudut Karakoluna yapılan terör saldırısını lanetliyorum. Hain saldırıda yaralanan Mehmetçiklerimize geçmiş olsun dileklerimle, Rabbimden acil şifa diliyorum. — 🇹🇷 Mehmet Sait Kirazoğlu (@MSaitKirazoglu) May 12, 2022

وقال: "أتمنى أن يتعافى جنودنا المصابون في الهجوم الغادر قريبا".

المصدر: "سبوتنيك" + RT