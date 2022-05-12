 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: إسقاط طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ "توتشكا أو" فوق جزيرة زمييني

وزارة الدفاع التركية: إصابة 4 جنود أتراك بقذائف من الأراضي السورية

أخبار العالم

وزارة الدفاع التركية: إصابة 4 جنود أتراك بقذائف من الأراضي السورية
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t08g

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أربعة جنود أصيبوا إضافة إلى مدني جراء هجوم بقذائف الهاون من الأراضي السورية باتجاه مفخر حدودي في غازي عنتاب التركية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الوزارة أن القذائف أطلقت من مدينة عين العرب السورية.

وكانت وسائل إعلام تركية ذكرت أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) استهدف نقطة للشرطة التركية، عند "كوبروباشي" الحدودي

النائب في غازي عنتاب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، وعضو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، محمد سعيد كيراز أوغلو، أدان عبر حسابه في "تويتر" ما وصفه بالهجوم الإرهابي، على المعبر الحدودي في منطقة غازي عنتاب-كركاميش.

وقال: "أتمنى أن يتعافى جنودنا المصابون في الهجوم الغادر قريبا".

 

المصدر: "سبوتنيك" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا