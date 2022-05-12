نتنياهو غاضب بعد واقعة الخوف من رفع العلم الاسرائيلي أمام الفلسطينيين

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مرة جديدة حكومة نفتالي بينيت، معتبرا أنه "لدينا حكومة ضعيفة وتعتمد على دعم الاخوان المسلمين".

وقال نتنياهو في فيديو نشره عبر "تويتر": "رأيت ما ازعجني.. شابات إسرائيليات يهرعن لإزالة الأعلام الإسرائيلية عن سيارتهن ويرمون بها داخل السيارة لأنهن خائفات.. وفي المقابل فلسطينيين يرفعون علم منظمة التحرير وعلم السلطة الفلسطينية في قلب القدس هذا كله لأن لدينا حكومة ضعيفة وتعتمد على دعم الاخوان المسلمين".

תניפו את דגל ישראל בלי פחד וביחד נפיל את ממשלת החולשה הזאת 🇮🇱🇮🇱🇮🇱🇮🇱 pic.twitter.com/gXq7OPn0R0 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 12, 2022

المصدر: RT