الحرس الثوري الإيراني: نرصد تحركات "الأعداء" لحظة بلحظة

قال قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الايراني، العميد علي رضا تنكسيري إن بلاده ترصد تحركات "الأعداء" على أطراف حدودها المائية لحظة بلحظة.

وأضاف تنكسيري في حديث لوكالة "فارس" أن الأمن مستتب في الحدود المائية للبلاد ولا تواجه أي أخطار.

وأشاد بجهوزية القوة البحرية التابعة للحرس الثوري، وقدراتها القتالية، وأكد أن "مياه البلاد لا يوجد فيها أي عدو في ظل وجود الشباب الثوريين والمؤمنين". حسب الوكالة.

وقال تنكسيري إن القوات الإيرانية على مسافة 12 ميلا عن الحدود المائية للبلاد، وإن الأعداء ليسوا قريبين عن تلك الحدود التي تشرف عليها إيران.

وشدد قائد سلاح البحر إنه يتم رصد تحركات الأعداء أولا بأول، وأن القوات الإيرانية تتدخل في الوقت المناسب، لإرغام الأعداء على التراجع عند أي تحرك لهم نحو الحدود المائية للبلاد.

المصدر: وكالة "فارس"