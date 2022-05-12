الولايات المتحدة.. أعضاء مجلس الشيوخ يقدمون مشروع قانون لإنشاء حرس وطني للفضاء

قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون من شأنه إنشاء الحرس الوطني للفضاء في إطار قوة الفضاء الأمريكية المنشأة حديثا.

وقالت السيناتور الديمقراطية ديان فاينستاين والسيناتور الجمهوري ماركو روبيو في بيان صحفي إن "قانون إنشاء الحرس الوطني للفضاء يقترن بالتشريعات في مجلس النواب من النائب الديمقراطي جيسون كرو ويصحح قضية بيروقراطية حيث تعمل قوات الحرس الوطني في مهمات فضائية داخل سلاح الجو بدلا من داخل فرعهم".

وأضاف البيان: "بدون عنصر الحرس الوطني للقوة الفضائية، فإننا نجازف بفقدان العديد من الأفراد الموهوبين الذين يريدون الاستمرار في خدمة بلادهم بعد تركهم الخدمة الفعلية، وهذا ببساطة غير مقبول"، مبينا أن "إنشاء الحرس الوطني للقوة الفضائية سيوفر أيضا المال، وعدم إنشاء الحرس الوطني للفضاء كان خطأ عندما تم إنشاء قوة الفضاء.. هذا القانون سيعالج ذلك".

المصدر: The Hill