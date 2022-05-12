واشنطن تستبعد إمكانية تصدير أسلحة نووية لأوكرانيا وتتحدث عن ضمانات أمنية لفنلندا والسويد

استبعدت الخارجية الأمريكية إمكانية تصدير أسلحة نووية إلى أوكرانيا على خلفية نزاعها الحالي مع روسيا.

وأكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا، كارين دونفريد، خلال جلسة استماع عقدت في مجلس الشيوخ اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا في مجال الأمن من خلال إمدادها بالسلاح.

وتابعت: "لكن لا يدور الحديث عن إمكانية تصدير الولايات المتحدة أسلحة نووية إلى أوكرانيا".

ولفتت الدبلوماسية إلى وجود حاجة لصياغة ضمانات أمنية إلى فنلندا والسويد اللتين من المتوقع أن تقدما في المستقبل القريب طلبا للانضمام إلى حلف الناتو، في ظل الأحداث في أوكرانيا.

المصدر: وكالات